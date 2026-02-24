TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan siyasi partilere yönelik ziyaretlerine başladı. Kurtulmuş, temasları kapsamında ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleşen görüşmede, komisyon tarafından hazırlanan raporun yasama süreci ve Meclis gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, Meclis'in sürece ilişkin sorumluluğunu yerine getirdiğini belirterek, 'Meclis üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiştir' dedi.

Ziyaretlerin, komisyonda temsil edilen diğer siyasi partilerle de devam edeceği öğrenildi.

