Gölbaşı Atatürkçü Düşünce Derneği Şubesi Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Şube başkanı Kenan Kemal Özdemir'in ikinci kez başkan seçildiği Olağan kongreye, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ın yanı sıra muhtarlar ve sivil toplum örgütleri de katılım sağladı.

Başkan Kenan Kemal Özdemir kongrede gerçekleştirdiği konuşmada şunları söyledi;

'Önümüzdeki üç yıllık süreç içerisinde daha etkin ve verimli çalışma çabası göstereceğiz. Kongremize katılan sayın belediye başkanımız İskender Yıldırım'a gazeteci siyasetçi Fatma Ulubey'e Esnaf kefalet ve kredi kooperatif başkanı Sayın Orhan Karakuş'a muhtarlarımıza belediye meclis üyelerimize çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum.'

Kongre sonunda Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından emeği geçenlere plaket verildi.

Kaynak : PERRE