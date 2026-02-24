Prof. Dr.Kasım Turgut, yaptığı açıklamada deprem sonrası yeniden inşa sürecinde hastanenin tam kapasiteyle hizmet verebilmesi için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirterek, başhekimlik görevinin getirdiği sorumluluklar ve inşa sürecinin yıpratıcılığı nedeniyle yorulduğunu ifade etti.

Başhekim Prof. Dr. Kasım Turgut yaptığı açıklamada;

'Son üç yıldır sürdürdüğüm başhekimlik ve yöneticilik görevimden, bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım.Deprem sonrasındaki yeniden inşa sürecinde, hastanemizin tam kapasiteyle sağlık hizmeti verebilmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik. Ancak başhekimlik gibi çok yönlü bir görevin ağırlığı ve inşa sürecinin yoğunluğu nedeniyle bir miktar yorulduğumuzu ve heyecanımızı kaybettiğimizi düşünüyorum. İnsanımız en güzel hizmeti hak ediyor; bu nedenle başhekimliği yeni bir arkadaşa devretmenin hastanemize daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum.Kısa bir molanın ardından, memleketimin güzel insanlarına hekim olarak hizmet etmeye devam edeceğim.Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm yönetici arkadaşlarıma, hekimlerimize, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza ve idari personelimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin; benden yana varsa hakkım helaldir.' İfadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE