Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen Ramazan genelgesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, genelgeyi 'yerinde ve kıvamında bir adım' olarak nitelendirdi.

Ramazan Genelgesi İçin Takdir ve Destek

Bahçeli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 12 Şubat 2026 tarihinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yayımladığı Ramazan ayı etkinlikleri genelgesini değerlendirdi. Genelgeyi, 'yerinde ve kıvamında bir adımla doğrusunu yapmıştır' sözleriyle öven Bahçeli, Bakanlık personelini ve genelgeyi takdir ettiğini belirtti. Ayrıca, 'Dağları Allah dedirten, her yaş grubunda göz kamaştıran bir akıma dönüşen 'Kabe'de Hacılar Hu der Allah' isimli ilahiyi seslendiren kardeşlerimizi de gönülden alkışlıyoruz' dedi.

Bahçeli, genelgede Türk milli eğitiminin temel amaçlarının millî, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler yetiştirmek olduğu vurgulandığını hatırlattı. İlköğretim öğrencilerinin bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişimine hizmet eden temel eğitim sürecinin önemine değinen Bahçeli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin erdem, değer ve eylem bütünlüğüne dayandığını ifade etti. Genelgeye göre Ramazan boyunca öğrencilerin paylaşma bilincini geliştirmeye, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye ve dayanışma duygusunu güçlendirmeye yönelik etkinliklerin planlanmasının önemi vurgulanmıştı.

Talibanlaşma ve Gericilik Eleştirilerine Yanıt

Bahçeli, Ramazan etkinliklerine yönelik eleştiriler hakkında şunları söyledi: 'Türkiye'nin Talibanlaştığına dair en ufak bir emare göreniniz var mıdır? Ramazan ayı etkinliklerine Talibanlaşma ve gericilik diye yaygara koparanlar hakiki manada yobaz değiller midir?'

Allah'a iman etmenin gericilik olarak gösterilmesine karşı çıkan Bahçeli, 'Allah'a iman etmek gericilikse biz de bal gibi, buz gibi gericiyiz. Çocuklarımıza Ramazan ayının muteber ahlak ve manasını aktarmak gericilik olarak değerlendiriliyorsa biz de buna sonuna kadar ortağıyız' ifadelerini kullandı.

'Çürük Aydınlar' ve İslam Düşmanlığı Eleştirisi

Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi ve bazı akademisyenlerin Ramazan etkinliklerine yönelik eleştirilerine de tepki gösterdi: 'Din düşmanı olup olmadığını bilmediğimiz, yalnızca İslam düşmanlığı üzerinden mevzuya giren, bu nedenle ruhunu iblisin emanetine veren çürük aydınlar ne istediklerini açık yüreklilikle söylesinler' ifadelerini kullandı.

168 kişi tarafından imzalanan 'laikliği birlikte savunuyoruz' bildirisine atıfta bulunan Bahçeli, bu kişileri eleştirerek, 'Bana sorarsanız bu 168 kişiyi yan yana, üst üste koyup toplasanız bir insan bile etmezler' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Bahçeli, genelgenin Türk millî eğitiminin değerler ve ahlak çerçevesinde bireyler yetiştirme misyonuna uygun olduğunu vurguladı: 'Türkiye'nin Talibanlaştığına dair en ufak bir emare, en küçük bir delil göreniniz var mıdır? Ramazan ayı etkinliklerine Talibanlaşma ve gericilik diye yaygara koparanlar hakiki manada yobaz değiller midir?'

Milli Eğitim Bakanlığı'nı ve bakanlık personelini kutlayan Bahçeli, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Ramazan etkinliklerinin önemine ve öğrencilerin ahlaki gelişimine katkısına değindi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu İlkeleri ve Gelecek Vizyonu

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal ve üniter devlet yapısına atıfta bulunarak, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti başkent Ankara'dan yönetilen üniter devlet yapısına, Türk milleti gerçeği üzerine inşa edilen milli devlet yapısına ve inançlarımız ile yönetim ilişkilerinin belirlendiği laik devlet yapısına dayanmaktadır' ifadelerini kullandı. Cumhuriyetin kurucu ilkelerine bağlılık mesajı verdi ve tarihî tecrübelerden hareketle geleceğin güvenli ve huzurlu Türkiye'si için yapılan çalışmaların altını çizdi.

Terörle Mücadele ve Bölgesel Gelişmeler

Bahçeli, Türkiye'nin terörle mücadele hedeflerine de değindi. PKK ve KCK'nın üst yapılanmalarının feshi sürecine atıfta bulunarak, örgütün silah bırakma ve topluma kazandırılma sürecinde yasal düzenlemelerin önemini vurguladı.

Bölgede ABD, İran ve İsrail kaynaklı jeopolitik gelişmelere de dikkat çeken Bahçeli, Türkiye'nin iç ve dış güvenlik alanlarında atılması gereken adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demokratikleşme, Hak ve Özgürlükler

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eşit ve özgür bireyler olarak kabul edildiğini vurguladı. Eşitlik ve özgürlük arasındaki ilişkiye değinerek, hiçbir vatandaşın ikinci sınıf muamele görmediğini ve toplumsal ayrımcılığın bulunmadığını ifade etti.

Huzur ve Milli Birlik Vurgusu

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına değinen Bahçeli, toplumsal bütünleşme, barış ve huzur ortamının önemine işaret etti. Terörsüz Türkiye hedefinin, bölgesel barış ve istikrar açısından önemine dikkat çekti.

Bahçeli konuşmasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ruhu, milli egemenlik ve toplumsal birliğin korunmasının önemine vurgu yaparak tamamladı. Ramazan etkinlikleri ve değerler eğitimi konularında Bakanlık ve ilgili birimlerin çalışmalarına destek verdiğini tekrarladı.

Kaynak : PERRE