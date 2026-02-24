Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş daire başkanlıklarının koordinasyonunda il jandarma komutanlıklarınca geniş çaplı çalışma yürütüldü.

Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 259 kişi yakalandı.

Operasyonlar kapsamında 1 kaçak silah imalathanesi deşifre edilirken, 27 uzun namlulu tüfek ile 147 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca silah üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda parça ve ekipmana da el konuldu.

Şüpheliler hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak : PERRE