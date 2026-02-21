Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Adana, Balıkesir, Nevşehir, Çanakkale ve Bursa'da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı narkotik operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 346 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; saha araştırmaları, analiz ve takip faaliyetleri gerçekleştirildi. Şüpheliler teknik ve fiziki takiple izlenerek suç faaliyetleri delillendirildi.

Operasyonlar, 108 Asayiş Timi ve 14 Komando Timi olmak üzere toplam 635 jandarma personelinin katılımıyla 93 adrese yönelik olarak icra edildi. Çalışmalara 13 özel eğitimli narkotik arama köpeği de destek verdi.

Adreslerde yapılan aramalarda 83 bin 625 adet uyuşturucu hap, 11 kilogram çeşitli uyuşturucu madde, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE