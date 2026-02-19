Olay, dün gece Bahçelievler Mahallesi Dursun Çavuş Camii yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda yürüyen Gazi Elçi, aralarında daha önce husumet bulunduğu belirtilen G., M.O.T. ve M.E.Ç. isimli şahıslarla karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Elçi, bıçakla yaralandı.

Aldığı bıçak darbeleri sonucu kanlar içinde yere yığılan Elçi, çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen G., M.O.T. ve M.E.Ç. isimli şahısları kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Gazi Elçi'nin cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

