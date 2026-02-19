Kamu-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikaların şube başkanları ve yöneticileri, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanlığı görevine atanan İsmail Gümüş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret kapsamında; Türk Yerel Hizmet-Sen Malatya Şube Başkanı İbrahim Altıkulaç ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Kamu-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş ve beraberindeki heyet, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Fidan Karakuş ile Türk Büro-Sen Adıyaman Şube Başkanı Adem Seçilmiş ve sendika yöneticileri, MHP İl Başkanlığı binasında Gümüş ile bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede kamu çalışanlarının mevcut durumu, çalışma hayatına ilişkin güncel gelişmeler ve sendikal faaliyetler ele alındı. Ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Sendika temsilcileri, kurumlar arası dayanışmanın güçlendirilmesi ve ortak çalışma alanlarında iş birliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti.

Ziyaret sonunda MHP Adıyaman İl Başkanlığı görevine atanan İsmail Gümüş'e yeni görevinde başarılar dilenirken, Adıyaman'a ve parti teşkilatına hayırlı hizmetler temennisinde bulunuldu.

