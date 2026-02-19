Adıyaman'da bulunan Örenli TOKİ Camii'nde Ramazan ayının ilk teravih namazı yoğun katılımla eda edildi. Kısa süre önce ibadete açılan camiye vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, cemaat yoğunluğu dikkat çekti.

Akşam saatlerinde etkili olan yağış ise ibadet sırasında zaman zaman zor anların yaşanmasına neden oldu. Kapalı alanın kısa sürede dolması üzerine bazı vatandaşlar cami avlusu ve çevresinde namaz kılmak durumunda kaldı.

Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte dış alanda bulunan cemaatin bir bölümü namazı tamamlayamadan evlerine dönmek zorunda kaldı.

Mahalle sakinleri, ilk teravih namazına gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederken, caminin kapasitesinin ilerleyen günlerde yeterli olup olmayacağına ilişkin değerlendirme yapılması gerektiğini dile getirdi.

Kaynak : PERRE