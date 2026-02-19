Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısı, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemler (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında düzenlendi.

Açıklamada, terör örgütü PKK'nın fesih kararı sonrası sahadaki gelişmelere ilişkin bilgi verildi. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kesintisiz devam eden operasyon ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında hafta içinde 10 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu bildirdi. Böylece 1 Ocak'tan bu yana teslim olan terörist sayısı 35'e ulaştı.

Suriye Harekat Alanlarında Tünel İmha Faaliyetleri

MSB açıklamasında, son bir haftada imha edilen 2 kilometre tünelle birlikte Menbic'de tespit edilen tünel hatlarının yüzde 94'ünün (457 km) başarıyla imha edildiği belirtildi. Böylece Suriye Harekât Alanlarında imha edilen toplam tünel uzunluğu 759 kilometreye (Tel Rıfat: 302 km / Menbic: 457 km) ulaştı.

Hudut Güvenliği ve Yakalamalar

Hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca 12'si terör örgütü mensubu olmak üzere 176 şüpheli yakalandı. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 966 olarak kaydedildi. Engellenen 1.735 şüpheli ile birlikte bu yıl engellenen kişi sayısı 9.714'e yükseldi.

Ayrıca, Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 21 kilogram (21.566 gram) uyuşturucu madde ele geçirildi. 12 Şubat'ta Foça-Karaburun arasında battığı bildirilen düzensiz göçmen botunun kurtarma çalışmalarına Hava Kuvvetlerine ait helikopter ile destek sağlandı.

Uluslararası Görevler ve İkili İlişkiler

Türk Silahlı Kuvvetleri, ikili ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında başta Kıbrıs, Azerbaycan, Libya, Somali, Katar, Bosna Hersek ve Kosova olmak üzere kardeş, dost ve müttefik ülkelere destek vermeye devam ediyor. Türkiye'nin NATO'nun güçlü, güvenilir ve etkin bir üyesi olarak Avrupa-Atlantik bölgesinin savunma ve güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

NATO Tatbikatı 25 Şubat'a Kadar Sürecek

NATO'nun 2026 yılındaki en geniş kapsamlı ve en yüksek katılımlı fiilî tatbikatı Steadfast Dart 2026, 8-25 Şubat tarihleri arasında Almanya'da düzenleniyor. Tatbikat, NATO'nun Avrupa ölçeğinde kuvvet konuşlandırma ve müşterek harekat kabiliyetini test ettiği kritik bir platform olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin kara, hava ve deniz unsurlarını entegre şekilde kullanabilme yeteneği vurgulandı.

14 Şubat'ta TCG Anadolu'da görev yapan Bayraktar TB-3 Silahlı İnsansız Hava Aracı, tatbikat kapsamında ilk kez gemi konuşlu olarak kalkış yaptı ve deniz üzerindeki hedefi iki adet Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) ile tam isabetle vurdu.

İsrail'in Batı Şeria Kararına Tepki

MSB açıklamasında, İsrail hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'da egemenliğini dayatma ve yerleşim faaliyetlerini genişletme girişiminin uluslararası hukuka aykırı ve hükümsüz olduğu belirtildi. İsrail'in ateşkes ihlalleri ve insani yardımları kesintiye uğratmasının barış sürecine zarar verdiği ve bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiği vurgulandı.

Savunma Sanayi Faaliyetleri

Bakanlık, savunma sanayinin her alanında yerli ve millî olarak geliştirilen stratejik ve teknolojik ürünlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkan ve kabiliyetlerinin artırıldığını açıkladı. Hafta içerisinde Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlandı.

HABER: ANKARA (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE