Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu'nun 28. Yasama Dönemi 9'uncu toplantısı, Komisyon Başkanı Mustafa Alkayış'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya alt komisyon üyesi milletvekilleri de iştirak etti.

Toplantıda, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nun 'Hükümlü ve Tutuklu Hakları Bağlamında İşyurtları Kurumunun Faaliyetleri' konulu sunumu ele alındı. Sunum, İşyurtları Kurumu Başkanı Hüsnü Gezgincİ tarafından yapıldı. Kurumun yürüttüğü faaliyetler, üretim alanları ile eğitim ve meslek edindirme çalışmaları hakkında kapsamlı bilgi paylaşıldı.

Görüşmelerde; hükümlü ve tutukluların çalışma koşulları, gönüllülük esası, ücretlendirme sistemi, eğitim ve sertifikasyon süreçleri ile uygulamaların şeffaflık ve denetlenebilirlik boyutları insan hakları perspektifiyle değerlendirildi.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Komisyon Başkanı Alkayış, hükümlü ve tutuklulara yönelik tüm uygulamaların insan hakları çerçevesinde titizlikle takip edileceğini belirterek, bu kapsamda bazı işyurtları kurumlarına ziyaretler gerçekleştirileceğini ifade etti.

Alkayış, infaz sürecinin yalnızca cezalandırma boyutuyla ele alınmaması gerektiğini vurgulayarak, rehabilitasyon, meslek edindirme ve topluma yeniden kazandırma yönünün de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Alkayış, açıklamasının devamında, 'İnfaz sürecinin yalnızca cezalandırma boyutuyla değil; rehabilitasyon, meslek edindirme ve topluma yeniden kazandırma yönüyle de ele alınması gerektiğine inanıyoruz. İnsan onurunu esas alan bir anlayışla hem uygulamaları yerinde inceleyecek hem de süreci yakından izlemeye devam edeceğiz' dedi.

