Adıyaman merkeze bağlı Yazıbaşı (Azikan) köyünde, Aleviler için önemli bir yere sahip olan Hızır ayı dolayısıyla yurttaşlar bir araya gelerek lokma dağıttı.

Yüzyıllardır sürdürülen gelenek kapsamında düzenlenen Hz. Hızır (as) Lokma Duası Programı'na Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, İl Genel Meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programa iştirak eden Adıyaman İl Özel İdaresi Genel Sekreteri-Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş, lokma duasının ardından açıklamalarda bulundu.

Göktaş, 'Kurtarıcılığın ve yol göstericiliğin, umudun ve dirilmenin, var olmanın ve dayanışmanın, birliğimizin ve dirliğimizin, sabrımızın ve dinmeyen umudumuzun, bereketin, paylaşmanın ve şükrümüzün simgesi olan lokmalarımızı hemşehrilerimizle birlikte aynı gönül sofrasında tatmak ve edilen dualara icabet etmek nasip oldu. Allah, tutulan oruçlarımızı kabul etsin. Birliğimizi ve beraberliğimizi kavileştirsin. Yoldaşımız Hz. Hızır (as) olsun inşallah. Bir lokma, bin dua' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE