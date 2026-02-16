Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir eve giren 2 kadın şüpheli, evde bulunan yaklaşık 6 milyon TL değerindeki ziynet eşyası ve parayı çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Oto lastik ustası olduğu öğrenilen ev sahibi Kadir Kılınç'ın işyerine gitmesinin ardından, eşi Emine Kılınç kardeşine misafirliğe gitmek üzere evden ayrıldı. Bir süre sonra eve dönen Kılınç ailesi, evde bulunan ziynet eşyaları ve paranın yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde ve çevrede güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler ve ev sahibi Emine Kılınç'ın verdiği eşgaller doğrultusunda, hırsızlık olayını 2 kadının gerçekleştirdiği ve şüphelilerin ilçe dışından geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Ev sahibi Emine Kılınç, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı:

'Kardeşimin kızının yanına gidecektim, yanlış anahtar aldığımı fark edince eve geri döndüm. Kapıya yaklaştığımda karşı komşunun kapısında iki kadın bekliyordu. Birinin yüzü kapalıydı, diğeri merdivenlerdeydi. Misafirlikten sonra eve geldiğimde evde herhangi bir dağınıklık yoktu. Gece yatmaya giderken çekmeceyi açtığımda yüzüğümün olmadığını fark ettim. Altınlar bazanın altındaydı, açtık baktık altınlar ve paraların yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdik. Polis gelerek inceleme yaptı. İki kızımın ve evlenecek oğlumun altınları ve para vardı fakat hepsi yerinde yoktu. Evimde çocuklarıma ve kendimize ait 70 tane büyük altın, 36 tane çeyrek, 6 tane yarım altın, 2 adet 20 gram Osmanlı tuğrası, 17 gram zincir ve 50 bin TL paramız vardı ve hepsi çalındı. Yetkililerden ve polis ekiplerinden şahısların bulunmasını ve eşyalarımıza kavuşmayı temenni ediyoruz.'

Girdikleri evden yaklaşık 6 milyon TL değerinde altın ve para çaldıkları iddia edilen 2 kadının yakalanması için polis ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak : PERRE