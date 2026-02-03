Adıyaman'ın Besni ilçesinde, arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek evden çıkan 17 yaşındaki Yusuf İlhan'dan bir daha haber alınamadı. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine ekipler arama çalışması başlattı.
Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesine bağlı Kurugöl köyünde ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencisi Yusuf İlhan, bugün arkadaşlarıyla buluşacağını belirterek evden ayrıldı. İlhan'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Kayıp ihbarının ardından güvenlik güçleri tarafından Yusuf İlhan'ın bulunması için bölgede arama çalışmaları başlatılırken, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS