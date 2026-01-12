Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve yardımsever kişiliğiyle Besnililerin hafızasında yer edinen merhum başkan Mitat Songur'un vefatının ardından görevi devralan kardeşi Ferhat Songur, çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.Yoğun katılımla gerçekleştirilen genel kurulda kullanılan oyların çoğunluğunu alan Ferhat Songur, Besni Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından salonda birlik ve beraberlik mesajları verilirken, Ferhat Songur yaptığı kısa teşekkür konuşmasında kendisine destek veren oda üyelerine teşekkür etti.

Songur, yeni dönemde de esnafın sorunlarının çözümü, mesleki dayanışmanın güçlendirilmesi ve oda hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

