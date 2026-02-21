Besni' li Muhtar İrfan Şahin'in çalışmaları, ihtiyaç sahiplerine destek sağlaması takdire şayan.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kılınçoğlu Mahallesi'nde muhtarlık görevini yürüten İrfan Şahin, mahallede sosyal destek çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman'ın Besni ilçesinde doğumlu olan Şahin, göreve geldiği günden bu yana hayırsever vatandaşların katkılarıyla ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor.

Çalışmalar kapsamında dar gelirli ailelere düzenli ekmek dağıtımı yapılırken, kış aylarında kömür yardımı ile ısınma ihtiyaçlarına destek veriliyor. İmkanlar doğrultusunda gıda, giysi ve çeşitli ayni yardımlar da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yardımların ihtiyaç tespitleri doğrultusunda adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

Ramazan ayında yardım faaliyetleri artırıldı. Bu dönemde ekmek dağıtımı iki katına çıkarılırken, destekler yalnızca Kılınçoğlu Mahallesi ile sınırlı kalmadı, çevre mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerine de yardım ulaştırıldı.

Muhtar İrfan Şahin, mahalle halkıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirterek, hayırseverlerin destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

HABER: GAZİANTEP (PERRE) - Yasin ŞAHİN

Kaynak : PERRE