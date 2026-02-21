Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri hız kazandı. Eko Uluslararası Yardım Derneği, çalışmalarını Türkiye genelinde ve yurt dışında yoğunlaştırdı.

Derneğin Kurucusu ve Başkanı Dr. Nurettin Fırat, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma açısından önemli bir dönem olduğunu belirtti. İhtiyaç sahiplerine ulaşmanın bir insanlık görevi olduğunu ifade eden Fırat, dernek olarak veren el ile alan el arasında köprü olmayı amaçladıklarını kaydetti.

Aslen Adıyamanlı olan Dr. Nurettin Fırat, Ramazan ayının yalnızca oruç ibadetinden ibaret olmadığını, aynı zamanda toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir zaman dilimi olduğunu dile getirdi. Dernek faaliyetlerinin yalnızca maddi destek sağlamakla sınırlı olmadığını belirten Fırat, gerçekleştirilen yardımların aynı zamanda manevi dayanışmayı da pekiştirdiğini ifade etti.

Dernek tarafından Ramazan ayı boyunca gıda kolisi dağıtımı, iftar organizasyonları, yetim destek programları ve acil insani yardım çalışmaları yürütüldüğü bildirildi. Çalışmaların Türkiye'nin farklı illerinde sürdürüldüğü, ayrıca Afrika, Asya, Orta Doğu ve Balkanlar'da çeşitli ülkelerde ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığı aktarıldı. Yardımların din, dil ve ırk ayrımı gözetilmeksizin gerçekleştirildiği belirtildi.

Yardımlaşmanın toplumsal dayanışma açısından önemine dikkat çeken Dr. Nurettin Fırat, hayırseverlere destek çağrısında bulundu. Ramazan ayında yapılacak bağışların ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağı ifade edildi.

Dernek yetkilileri, bağış yapmak isteyen vatandaşların 0 544 800 64 74 numaralı telefon hattı üzerinden iletişime geçebileceğini bildirdi. Ramazan ayı boyunca yardım faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.

