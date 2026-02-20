Görüşmede altyapı ihtiyaçları, arsa tahsis süreçleri, enerji ve lojistik başlıkları ile nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Özhan, sanayinin kentin kalkınmasındaki rolüne dikkat çekerek, 'Şehrimizin üretim gücünü büyütmek, sanayicilerimizin sorunlarını yerinde dinlemek ve istihdamı artıracak adımları hızlandırmak adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkma sürecinde sanayi yatırımlarının payı çok büyük. Üreten ve büyüyen Adıyaman için kamu-özel sektör iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz.' dedi.

Genç istihdamı ve mesleki eğitim projelerine özel önem verdiklerini belirten Özhan, OSB'deki her yeni yatırımın ekonomik olduğu kadar sosyal kalkınmaya da katkı sunduğunu ifade etti.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Çelenk ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sanayi bölgesinde devam eden genişleme çalışmaları ve yatırımcı ilgisi hakkında bilgi verdi. Çelenk, Adıyaman OSB'nin yeni parsellerle birlikte daha fazla üreticiye ev sahipliği yapmayı hedeflediğini kaydetti.

Milletvekili Özhan, açıklamasını, 'Başta sanayicilerimiz olmak üzere, üretim çarkını döndüren tüm emektarlarımıza kolaylıklar diliyorum. Adıyaman'ın kalkınması için gece gündüz demeden çalışmayı sürdüreceğiz.' sözleriyle tamamladı.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.