İstanbul Sultangazi Belediyesi tarafından organize edilen 2026 yılı Ramazan ayının ilk iftar programında, Adıyaman yöresine ait özel tatlar vatandaşlarla buluşturuldu. Adalı (Hiniç) Derneği Başkanı Hüseyin Teke'nin katkılarıyla gerçekleştirilen programda, Adıyamanlı ustalar tarafından yoğrulan geleneksel çiğ köfte misafirlere ikram edildi. Ayrıca Adıyaman'dan özel olarak getirtilen badem ve çeşitli yöresel çerezler de iftar çadırında vatandaşların beğenisine sunuldu.

Programda konuşan Adalı (Hiniç) Derneği Başkanı Hüseyin Teke, 'Ramazan sofralarının bereketini Adıyaman'ın eşsiz lezzetleriyle taçlandırmak bizler için büyük mutluluk. Bu vesileyle hemşehrilerimizin kültürünü İstanbul'da yaşatmak ve paylaşmak bizim için onur verici' dedi.

Sultangazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Ramazan ayı boyunca iftar çadırlarında farklı dernekler tarafından farklı yörelerin lezzetlerini vatandaşlarla buluşturulacağı belirtildi.

Öte yandan hava şartlarının soğuk olması nedeniyle vatandaşlara bere dağıtımı da yapıldı.

Ayrıca, Dernek Başkanı Hüseyin Teke tarafından Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'a plaket takdimi yapıldı.

Kaynak : PERRE