Adıyaman'da Ramazan ayının ilk orucu 19 Şubat 2026 Perşembe günü kurulan iftar sofralarıyla açıldı. Kent Meydanı'nda kurulan iftar çadırında yüzlerce vatandaş ilk iftarın heyecanını yaşadı. Dualar eşliğinde oruçlarını açan vatandaşlar, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Vatandaşlar ayrıca, Adıyaman Belediyesi tarafından organize edilen iftar çadırı için Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti.

'Belediye Başkanımızdan Allah Razı Olsun, Teşekkür Ediyoruz'

İftar çadırında konuşan bazı vatandaşlar ise ekonomik sıkıntılara dikkat çekti, şu ifadelere yer verdi:

Hüseyin Canan, milletvekillerinin yüksek maaş aldığını belirterek asgari ücret ve emekli maaşıyla geçinmenin zor olduğunu dile getirdi. 'Milletvekilleri ayda 500 bin lira alıyor, 'Aylığım yetmiyor' diyor. Biz garibanlar 20 bin lirayla nasıl geçineceğiz? Ev kiraları 15-20 bin liradan aşağı değil. Bu ülkede herkes dinini, dilini ve kültürünü özgürce yaşasın istiyorum. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz' dedi.

'Emekli Olarak Zor Şartlar Altında Yaşıyoruz'

Halil Mulhan ise belediye başkanına destek verdiklerini belirterek özellikle emekliler için kent lokantasının yeniden açılmasını talep etti. Mulhan, 'Belediye başkanımızdan ve devlet yetkililerinden emekliler için kent lokantasının yeniden açılmasını istiyoruz. Daha önce açılmıştı ancak kapatıldı. Depremde ailemi kaybettim, perişan durumdayız. Emekli olarak da zor şartlar altında yaşıyoruz. Belediye başkanımızın arkasında durmamız gerekiyor, biz halk olarak yanındayız' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE