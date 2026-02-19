Kahta Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulamanın, iftara yetişemeyen vatandaşların oruçlarını açabilmelerine destek olmayı amaçladığı bildirildi. Belediye ekiplerinin sahada aktif olarak görev aldığı çalışmada, Ramazan Ayı'nın dayanışma ve paylaşma ruhuna dikkat çekildi.

'Dayanışmanın en güzel örneklerinden biri'

Kumanya dağıtımıyla ilgili değerlendirmede bulunan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan Ayı'nın birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurguladı. Hallaç, 'Şehrimizin farklı noktalarında ekiplerimizle birlikte iftara yakın saatlerde kumanya dağıtımı gerçekleştirdik. Amacımız, iftara yetişemeyen vatandaşlarımızın oruçlarını açabilmeleri için onlara sıcak bir destek sunmaktı. Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan bu çalışmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ramazan'ın bereketini hep birlikte yaşamak dileğiyle' ifadelerini kullandı.

Gerçekleştirilen etkinliğin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilirken, Kahta Belediyesi'nin Ramazan Ayı boyunca benzer sosyal dayanışma faaliyetlerine devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak : PERRE