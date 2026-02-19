Programda, ailelerinden uzakta eğitim gören öğrencilerle aynı sofrada buluşularak Ramazan Ayı'nın rahmet, paylaşma ve dayanışma iklimi birlikte yaşandı. Öğrencilerle yakından ilgilenilen buluşmada birlik ve beraberlik mesajı verildi.

'Aynı sofrayı paylaşmak ayrı bir anlam taşıyor'

Programda konuşan Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Başli, başta Okul Müdürü Mehmet Özen olmak üzere programın hazırlanmasında görev alan tüm idareci ve öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

Ramazan Ayı'nın gençlerin gönül dünyasında güzel izler bırakmasını temenni eden Başli, pansiyonda kalan öğrencilerle aynı sofrayı paylaşmanın kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti.

Pansiyon ziyaretleri ramazan boyunca sürecek

İlçe Millî Eğitim Müdürü Başli, Ramazan Ayı boyunca ilçede bulunan tüm okul pansiyonlarının ziyaret edilerek öğrencilerle iftar sofralarında bir araya gelineceğini de belirtti.

Programa, Şube Müdürleri Mehmet Turan ve Mustafa Yetiş'in yanı sıra okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

