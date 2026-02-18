Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu ayın birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirterek, tüm hemşehrilerinin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.

Başkan Hallaç mesajında, 'Ramazan ayı; gönüllerin yumuşadığı, sofraların paylaşıldığı, kırgınlıkların son bulduğu mübarek bir rahmet ve bereket ayıdır. Bu mübarek ayın ilçemize, ülkemize ve tüm İslam âlemine huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kahta'da bu Ramazan'ı da birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma ruhunu en üst seviyede yaşayacağız' ifadelerine yer verdi.

Hallaç, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kahta Belediyesi tarafından Ramazan Çarşısı'nda her gün çeşitli etkinlikler düzenleneceğini ifade ederek, çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik kültürel ve sosyal programlarla Ramazan atmosferinin dolu dolu yaşanacağını kaydetti. Başkan Hallaç, 'Ramazan Çarşımızda her gün gerçekleştireceğimiz etkinliklerle hem geleneklerimizi yaşatacak hem de hemşehrilerimizle aynı birlik ve beraberlik duygusunda buluşacağız. Tüm halkımızı bu anlamlı programlara davet ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğuna dikkat çeken Hallaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmanın önemine değinerek, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin titizlikle belirlendiğini ve Ramazan ayı boyunca sosyal destek çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtti.

Başkan Hallaç mesajını, 'Ramazan ayı paylaşmaktır, kardeşliktir, gönüller yapmaktır. Bu mübarek ayda hiçbir hanenin yalnız kalmaması için tüm imkânlarımızla sahada olacağız. Rabbim bizleri sağlıkla, huzurla bayrama ulaştırsın' sözleriyle tamamladı.

