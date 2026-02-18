MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret parti binasında gerçekleşirken, Malatya ve Adıyaman teşkilatlarından çok sayıda yönetici ve üyeler de hazır bulundu.

Ziyarette konuşan Gökhan Gök, İsmail Gümüş'ün yeni görevinde başarılı çalışmalara imza atacağına inandıklarını ifade ederek, teşkilat içi dayanışmanın önemine vurgu yaptı. Gök, 'Teşkilatlarımız arasındaki dayanışma ve istişare kültürü, davamızın en önemli güç kaynağıdır. Bölgesel iş birliği ve ortak çalışmaların artırılması, hem Malatya hem de Adıyaman teşkilatlarının koordinasyon içerisinde hareket etmesini sağlayacaktır. Yeni dönemde, üyelerimizle birlikte ortak projeler üretmek ve vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Gök, ziyaret sırasında ayrıca parti teşkilatlarının saha çalışmaları, üyelerle iletişim ve bölgesel projelerde iş birliğinin artırılması konularına değindi. İl başkanları arasındaki koordinasyon ve bilgi paylaşımının, teşkilatların etkinliğini artıracağını belirten Gök, bu tür ziyaretlerin aynı zamanda moral ve motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

MHP Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş ise ziyaret nedeniyle teşekkürlerini ileterek, teşkilat çalışmalarında birlik ve beraberlik ruhunu ön planda tutacaklarını ifade etti.

Gümüş, 'Nazik ziyaretlerinden dolayı Malatya İl Başkanımız Gökhan Gök ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum. Hedefimiz; güçlü teşkilat yapımızla milletimize en iyi şekilde hizmet etmektir. Yeni dönemde, hem Adıyaman'daki hem de bölgedeki çalışmalarımızı daha etkin bir şekilde yürüteceğiz ve teşkilat mensuplarımızın enerjisini en verimli şekilde değerlendireceğiz' ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında ayrıca iki il başkanı, bölgesel dayanışmanın artırılması ve ortak etkinliklerin planlanması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Her iki taraf da Malatya ve Adıyaman teşkilatlarının birbirine destek olmasının, parti politikalarının sahada etkin şekilde uygulanmasına katkı sağlayacağını belirtti. Karşılıklı iyi temennilerin paylaşıldığı ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak : PERRE