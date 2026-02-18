Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip Üyesi ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Şan, yayımladığı mesajda Ramazan ayının rahmet, mağfiret ve bereket ayı olduğunu belirterek, bu mübarek zaman diliminin birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini ifade etti. Şan, Ramazan'ın gönüllerin arındığı, yardımlaşma ve paylaşma bilincinin en üst seviyeye ulaştığı özel bir dönem olduğunu vurguladı.

'Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mübarek ay, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin birleştiği ve kardeşlik bağlarının güçlendiği müstesna bir zaman dilimidir' ifadelerini kullanan Şan, Ramazan ayının toplumsal yaşam üzerindeki önemine de dikkat çekti.

Deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecinde dayanışmanın önemine değinen Şan, Adıyaman'da birlik ve beraberlik ruhunun Ramazan ayıyla birlikte daha da güçleneceğini belirtti. Şan, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu: 'Ramazan ayının manevi iklimi, bizlere sabrı, şükrü ve paylaşmayı hatırlatmaktadır. Özellikle zor zamanlardan geçen hemşehrilerimizle dayanışma içerisinde olmak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek bu ayın en önemli sorumluluklarındandır.'

Milletvekili Şan, Ramazan ayının sadece bireysel ibadetlerle değil, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ile de anlam kazandığını belirterek, ihtiyaç sahiplerine destek olmanın, gönüllere dokunmanın ve kardeşlik hukukunu güçlendirmenin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Mesajının sonunda tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik eden Şan, şunları kaydetti: 'Bu vesileyle başta kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan-ı Şerif'ini en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bu mübarek ayın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun.'

Kaynak : PERRE