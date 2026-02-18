AK Parti Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul Kurt, Ramazan-ı Şerif dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Kurt, mesajında Ramazan ayının yalnızca oruç ibadetiyle sınırlı olmadığını belirterek, bu dönemin gönüllerin arındığı, kalplerin yumuşadığı, yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Kurt, Ramazan'ın sabır, şükür, merhamet ve paylaşma bilincini yeniden hatırlatan ilahi bir mektep olduğunu vurgulayarak mesajında şu ifadelere yer verdi:

'On bir ayın sultanı Ramazan; gönüllerimizi birleştiren, sofralarımızı bereketlendiren, kalplerimizi huzurla dolduran müstesna bir aydır. Bu ayda ihtiyaç sahiplerini gözetmek, yetimi ve öksüzü unutmamak, komşuluk hukukunu ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek hepimizin ortak vazifesidir. Paylaştıkça artan bereketi, dayanıştıkça büyüyen kardeşliği en güçlü şekilde yaşamalıyız.'

Deprem sonrası yeniden ihya ve inşa sürecine de dikkat çeken Kurt, Ramazan'ın birlik ve beraberlik duygusunu Adıyaman'da daha da anlamlı kıldığını belirterek, 'Asrın felaketinin ardından milletçe omuz omuza vererek yaralarımızı sardık. Bu Ramazan'da da aynı kardeşlik ve dayanışma ruhuyla gönül sofralarında buluşacağız' ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Resul Kurt, mesajının sonunda başta Adıyamanlı hemşehrileri olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ederek, bu mübarek ayın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni etti.

