Milliyetçi Hareket Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Gümüş, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Gümüş, mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

'Ramazan Rahmet, Bereket ve Kardeşlik Ayıdır'

Ramazan ayının rahmet, bereket, mağfiret ve kardeşlik ayı olduğunu belirten Gümüş, bu müstesna zaman diliminin toplumsal birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni etti.

'Bu Ay Sabrın ve Paylaşmanın Ayıdır'

Ramazan'ın sadece oruç tutmaktan ibaret olmadığını ifade eden Gümüş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Bu ay; sabrın, paylaşmanın, yardımlaşmanın ve gönüllere dokunmanın ayıdır. İhtiyaç sahiplerini gözettiğimiz, büyüklerimizi ziyaret ettiğimiz, kırgınlıkları bir kenara bırakarak kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz mübarek bir zaman dilimidir.'

Adıyamanlılara Dayanışma Çağrısı

Mesajında Adıyamanlılara da seslenen Gümüş, dayanışma ruhunun özellikle zor zamanlarda daha da anlam kazandığını belirtti. Ramazan ayının toplumsal huzura ve manevi iklime katkı sunmasını dileyen Gümüş, şu değerlendirmede bulundu:

'Ramazan ayının; ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu mübarek ayın, gönüllerimizi arındırmasını, sofralarımızı bereketlendirmesini ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini temenni ediyorum.'

İl Başkanı Gümüş, mesajının sonunda tüm Adıyamanlıların ve İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ederek, mübarek ayın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Kaynak : PERRE