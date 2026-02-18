2026 yılı Ramazan ayı, 19 Şubat Perşembe günü yarın başlıyor. Adıyaman'da yaşayan vatandaşlar, 18 Şubat Çarşamba gecesini 19 Şubat Perşembe sabahına bağlayan gece ilk sahur sofrasına oturacaklar.
Adıyaman İlk Sahur (İmsak): 05:44
Adıyaman İlk İftar (Akşam): 18:16
Adıyaman İlk Teravih: 19:31 (18 Şubat Çarşamba akşamı)
Adıyaman genelinde ilk gün oruç süresi yaklaşık 12 saat 32 dakika olacak.
Adıyaman ilk teravih namazı saat kaçta?
İlk teravih namazı, Adıyaman'daki camilerde ilk gün (18 Şubat Çarşamba) yatsı ezanıyla birlikte saat 19:31 itibarıyla eda edilmeye başlanacak.
Kaynak : PERRE
Kaynak: RSS