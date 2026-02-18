İl Milli Eğitim Müdür Ali Tosun, Gölbaşı Yunus Emre Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek okulda yürütülen akademik, bilimsel ve sosyal projeler hakkında yerinde bilgi aldı. Ziyarette öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Müdür Tosun, eğitim-öğretim süreçlerini yerinde gözlemledi. Müdür Ali Tosun'un Gölbaşı Yunus Emre Anadolu Lisesi ziyaretinde ilk durağı okul laboratuvarı oldu.

Burada öğrencilerin uygulamalı öğrenme becerilerini geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Müdür Tosun, mum, kolonya ve gül suyu üretim süreçleri hakkında bilgi aldı. Patent başvurusu yapılan sabun üretimiyle ilgili de öğrencilerden detaylı bilgi alarak, bu tür çalışmaların öğrencilere hem fen bilimleri kazanımı hem de girişimcilik ve fikri mülkiyet bilinci kazandırdığını vurguladı.

Ardından STEM atölyesine geçen Müdür Tosun, öğrencilerin MEB-Kit ve Arduino setleriyle yaptığı kodlama ve elektronik tasarım çalışmalarını inceledi. TEKNOFEST'e hazırlanan öğrenci gruplarıyla sohbet eden Tosun, disiplinler arası düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiren projelerin önemine dikkat çekti. Okulun TÜBİTAK, su verimliliği ve sürdürülebilirlik gibi ulusal projelerde aktif rol aldığı, akran öğretimi modeliyle proje kültürünün yaygınlaştırıldığı belirtildi.

Programın son bölümünde okul idaresi ve öğretmenlerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar, Aile Yılı ve Yeşil Vatan temaları doğrultusunda planlanan faaliyetler, okulda yürütülen eğitim-öğretim süreçleri ile öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerine yönelik çalışmalar ve okul gelişim süreçleri ele alındı.

