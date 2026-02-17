Okul Müdürü Osman Aydın, Sınıf Öğretmeni Ayça Arslan ve gazetenin muhabirliğini üstlenen 3. sınıf öğrencileri Eslem Akın, Melisa Özelçi, Meryem İkra Bozan ve Leyla Nisa Taş'ın katılımıyla gerçekleşen ziyarette öğrenciler, gazetelerinin güz dönemi 3. baskısını Müdür Tosun'a takdim etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede minik gazeteciler, yeni sayıları için Müdür Tosun'a röportaj yaparak merak ettikleri soruları yöneltti.

Öğrencilerin küçük yaşta araştırma yapma, soru sorma, düşüncelerini ifade etme ve yazılı üretim ortaya koyma becerileri; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öngördüğü sorgulayan, iletişim becerileri güçlü ve üretken birey yetiştirme hedefiyle örtüştüğünü belirten İl Müdürü Tosun, öğrencileri tebrik ederek bu tür çalışmaların akademik gelişimin yanı sıra özgüven, sorumluluk ve takım çalışması bilincini de güçlendirdiğini ifade etti ve 'Minik Kalemler' gazetesinin yayın hayatında başarılarının devamını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden ziyaretle ilgili yapılan açıklamada;

'Eğitim ortamlarında öğrencilerimizin üretkenliğini ve özgüvenini destekleyen bu kıymetli çalışmadan dolayı Taşkuyu İlkokulu yönetimine, öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür eder; nitelikli ve değer temelli eğitim anlayışına katkı sunan bu tür faaliyetlerin artarak devam etmesini temenni ederiz.'

Kaynak : PERRE