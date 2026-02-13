Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Ali Zeynal Abidin Tak atandı.

1980 yılında Adıyaman'da doğan Prof. Dr. Tak, eğitim hayatına Adıyaman'da başladı. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketinde tamamlayan Tak, 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2005 yılında Sağlık Bakanlığı İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başladığı Nöroloji Uzmanlık Eğitim Programını 2010 yılında başarıyla tamamladı.

Uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra 2010-2012 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Adıyaman Kâhta Devlet Hastanesinde nöroloji uzmanı olarak görev yaptı. 2012 yılında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında doktor öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına başlayan Tak, 2019 yılında doçent, 2024 yılında profesör unvanını aldı.

Prof. Dr. Ali Zeynal Abidin Tak, Tıp Fakültesi Dekanlığı görevine resmen başladı.

Kaynak : PERRE