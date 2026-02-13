Şanlıurfa'nın Siverek İlçesinde 'Siyer'i Nebi' kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Siverek'te Gülabibey İlkokulu tarafından Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Erdem-Değer-Eylem çerçevesi kapsamında düzenlenen Siyer-i Nebi Kitap Okuma ve Bilgi Yarışması'nda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni gerçekleştirildi.

Programa Siverek İlçe Kaymakamı Salih Sak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu katıldı. Törende, yarışmada başarı gösteren öğrenciler ödüllerini İlçe Kaymakamı Salih Sak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu'nun elinden aldı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra milli ve manevi değerlerle donatılmasının hedeflendiği etkinlikte, Siyer-i Nebi temalı okuma ve bilgi yarışmasıyla öğrencilerin hem bilgi düzeylerinin artırılması hem de değerler eğitiminin pekiştirilmesi amaçlandı.

Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

