İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında Kahta ilçesinde liseler arası bilgi yarışması gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada' temasıyla düzenlenen yarışma, öğrencilerin millî ve manevi duygularını geliştirmek ve Mehmet Akif Ersoy'un fikir dünyasını genç kuşaklara aktarmak amacıyla yapıldı.

Yarışmaya ilçe genelindeki lise öğrencileri katıldı. Öğrenciler yarışmada tabletler aracılığıyla online olarak soruları yanıtladı. Yarışma öncesinde Prof. Dr. Mahmut Öztürk, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve İstiklâl Marşı'nın yazılış süreci hakkında bilgilendirme yaptı.

Yarışma sonucunda Borsa İstanbul Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Borsa İstanbul Anadolu Lisesi ikinci, Girne Çok Programlı Anadolu Lisesi üçüncü ve Mesut Ekni Anadolu Lisesi dördüncü oldu. İlk iki sırayı alan okullar, Adıyaman'da düzenlenecek il yarışmasında Kahta'yı temsil edecek.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, İlçe Millî Eğitim Müdürü Lütfü Başli ve Prof. Dr. Mahmut Öztürk tarafından takdim edildi. Ayrıca Kahta Belediyesi tarafından yarışmaya katılan öğrencilere kitap hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, programın düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak : PERRE