Başkan Engin Doğan, hukuki sürecin kişisel sorumluluk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini, ailelerin bu sürecin parçası haline getirilmesinin kabul edilemeyeceğini söyledi.

“Toplumsal Vicdan Bu Tabloyu Reddediyor” diyen CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, “Adaletin Sınırı Ailedir: Siyasi Hesaplaşma Yakınlara Taşınamaz” dedi.

Başkan Doğan açıklamasında, “Demokratik bir hukuk devletinde hiç kimse ailesi üzerinden yargılanamaz. Eşleri kamuoyu baskısına maruz bırakmak, çocukları psikolojik yük altına sokmak, adalet duygusunu derinden yaralar. Bu yaklaşım ne hukuka ne de vicdana sığar” ifadelerini kullandı.



“Toplumsal Vicdan Bu Tabloyu Reddediyor”



Yargı süreçlerinin siyasallaştırılmasının toplumsal güveni sarstığını belirten Doğan, “Seçilmişlerin tutuklu yargılanması zaten kamuoyunda tartışma konusuyken, aile bireylerinin de dolaylı biçimde cezalandırılması toplumsal vicdanda karşılık bulmaz. Adalet duygusu zedelenirse toplum zarar görür” dedi.



“Demokrasi, İntikam Değil Hukuk Rejimidir”



Doğan, siyasi rekabetin hukuk kuralları içinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Demokrasi intikam anlayışıyla değil, hukuk devleti ilkeleriyle ayakta kalır. Aileleri hedef alan bir yaklaşım, siyasal rekabet değil, baskı yöntemidir” şeklinde konuştu.



“Hukukun Üstünlüğünü Savunmaya Devam Edeceğiz”



Engin Doğan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bizler herkes için adil, tarafsız ve bağımsız bir yargı talep ediyoruz. Kişisel sorumluluğun ailelere yayılmasına karşı durmaya devam edeceğiz. Aileler siyasetin değil, korunması gereken toplumsal değerlerin parçasıdır.”