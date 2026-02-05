Başkan Çadır mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve başta ilimiz Adıyaman’ımız olmak üzere

on bir ilimizi etkileyen, on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanımızın

da evsiz kaldığı asrın afeti büyük depremin 3’üncü yıl dönümü.

Bu felaketin ve kayıplarımızın acısını hâlâ yüreğimizde taşıyoruz. Bir insan ve bir şehir için

tarifi imkânsız acılardır bunlar. Büyük devlet olmamızın şiarı olan “İnsanı yaşat ki devlet

yaşasın.” anlayışı ve ruhu, her zaman ve şartta olduğu gibi bu zor dönemde de bir kez daha

vücut buldu. İnşa ve ihya sürecini yaşadığımız Türkiye Yüzyılı’nda da kadim şehrimizi;

huzurun, mutluluğun, kardeşliğin, hoşgörünün, merkezi hâline tekrar getirmek için gayret

içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin liderliğindeki

Devletimiz ve milletimizin fedakârlığı ile büyük bir destan yazılıyor. Adeta küllerimizden

yeniden doğuyoruz. Depremin yarattığı kaos ve yıkım, yaşamın kaçınılmaz belirsizliklerini

önümüze sererken hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu.

Ancak bu kırılganlık, aynı zamanda direncimiz ve dayanma gücümüzü de beraberinde getirdi.

Bu bakımdan insanımızın gösterdiği direnç, bir araya gelme ve bu topraklarda yaşama iradesi

ile dayanışma ruhu, geleceğe olan umudumuzu hep taze tutarak büyük millet olmamızın

ruhunu bizlere bir kez daha hissettirdi. Sarsıldık ama kopmadık. Şehrimizi umutla yeniden

ihya ve inşa ediyoruz. Geçmişten güç alarak hiçbir insanımız, aç ve açıkta kalmamalı

anlayışıyla geleceğe inanç ve kararlılıkla yürüyoruz. 6 Şubat depreminin 3. Yıldönümünde

kaybettiklerimizin aziz hâtıralarının, kalbimizde her daim yaşayacağının bilinmesini istiyor;

kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar,

yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın dua ve

temennisiyle tüm hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum”

Muhabir: Adıyamanlılar Net