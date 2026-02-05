Başkan Çadır mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Bugün, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve başta ilimiz Adıyaman’ımız olmak üzere
on bir ilimizi etkileyen, on binlerce insanımızın hayatını kaybettiği, milyonlarca insanımızın
da evsiz kaldığı asrın afeti büyük depremin 3’üncü yıl dönümü.
Bu felaketin ve kayıplarımızın acısını hâlâ yüreğimizde taşıyoruz. Bir insan ve bir şehir için
tarifi imkânsız acılardır bunlar. Büyük devlet olmamızın şiarı olan “İnsanı yaşat ki devlet
yaşasın.” anlayışı ve ruhu, her zaman ve şartta olduğu gibi bu zor dönemde de bir kez daha
vücut buldu. İnşa ve ihya sürecini yaşadığımız Türkiye Yüzyılı’nda da kadim şehrimizi;
huzurun, mutluluğun, kardeşliğin, hoşgörünün, merkezi hâline tekrar getirmek için gayret
içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin liderliğindeki
Devletimiz ve milletimizin fedakârlığı ile büyük bir destan yazılıyor. Adeta küllerimizden
yeniden doğuyoruz. Depremin yarattığı kaos ve yıkım, yaşamın kaçınılmaz belirsizliklerini
önümüze sererken hayatın ne kadar kırılgan olduğunu bizlere bir kez daha göstermiş oldu.
Ancak bu kırılganlık, aynı zamanda direncimiz ve dayanma gücümüzü de beraberinde getirdi.
Bu bakımdan insanımızın gösterdiği direnç, bir araya gelme ve bu topraklarda yaşama iradesi
ile dayanışma ruhu, geleceğe olan umudumuzu hep taze tutarak büyük millet olmamızın
ruhunu bizlere bir kez daha hissettirdi. Sarsıldık ama kopmadık. Şehrimizi umutla yeniden
ihya ve inşa ediyoruz. Geçmişten güç alarak hiçbir insanımız, aç ve açıkta kalmamalı
anlayışıyla geleceğe inanç ve kararlılıkla yürüyoruz. 6 Şubat depreminin 3. Yıldönümünde
kaybettiklerimizin aziz hâtıralarının, kalbimizde her daim yaşayacağının bilinmesini istiyor;
kaybettiklerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabırlar,
yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın dua ve
temennisiyle tüm hemşehrilerime saygı ve sevgilerimi sunuyorum”