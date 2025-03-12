Kurt, mesajında İstiklâl Marşı’nın milletin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadelenin en güçlü ifadesi olduğunu belirterek, "12 Mart 1921 tarihinde TBMM’de yapılan oylama sonucunda Mehmet Akif Ersoy’un kaleme aldığı bu eşsiz eser, İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir. 104 yıl önce, Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen bu ölümsüz eser, Mehmet Akif’in kaleminden, milletimizin yüreğinden doğmuştur" ifadelerini kullandı.

İstiklâl Marşı’nın, yalnızca bir şiir olmadığını, aynı zamanda bir milletin istiklal ve istikbal yemini olduğunu vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"O satırlarda kan, gözyaşı, azim ve kararlılık vardır. O dizelerde, vatanı için canını feda eden kahramanlarımızın mücadelesi, milletimizin birlik ve beraberlik ruhu vardır."

Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklâl Marşı’nı yazarken milletin bağımsızlık ruhunu, inancını ve vatan sevgisini en güçlü şekilde dizelere aktardığını belirten Kurt, “Bu vesileyle, başta millî şairimiz Mehmet Âkif Ersoy olmak üzere, İstiklâl Harbi'mizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy’u Anma Günü’nü kutluyorum” dedi.

Kaynak : PHA