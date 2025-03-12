"Bolu Grand Kartal Otel Soruşturması Tarafsız Yürütülüyor"

Bolu’daki Grand Kartal Otel’in çökmesiyle ilgili soruşturma sürecine dair eleştirilere yanıt veren Tunç, bilirkişi raporunun İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzman akademisyenler tarafından hazırlandığını belirtti.

"78 vatandaşımızı kaybettik, 36’sı çocuk. Millet olarak büyük bir acı yaşadık. Bu acının üzerinden siyasi polemik yapılması kabul edilemez. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuyu grup toplantılarında gündeme getirerek birilerini koruma çabası varmış gibi bir algı oluşturması çirkin bir tutumdur" diyen Tunç, soruşturmanın tarafsız şekilde yürütüldüğünü ve sorumluların yargı önüne çıkarılacağını söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konudaki tutumunu net bir şekilde ortaya koymuş, 'Ucu nereye dokunursa dokunsun, bu olayın üzerine gidilecektir' demiştir. Hiç kimse korunmayacak, tüm sorumlular yargı karşısına çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu Kanun Köpeklerin Katledilmesi Kanunu Değil"

Sokak hayvanlarıyla ilgili son dönemde yaşanan olaylar hakkında da konuşan Tunç, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. "Sokak hayvanları konusunda çok üzücü olaylar yaşanıyor. Çocuklarımız hayatını kaybediyor, vatandaşlarımız yaralanıyor. 2024 yılında yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyelerin üzerine düşen sorumluluklar var. Ancak bu kanun, hayvanların katledilmesi için değil, onların korunması için çıkarıldı" dedi.

Özellikle büyükşehir belediyelerinin ve yerel yönetimlerin bütçelerinden barınak yapımı için pay ayırmaları gerektiğini belirten Tunç, "100 milyar lira bütçesi olan bir büyükşehir belediyesi binde 3’lük bir pay ayırmak zorunda, bu da 3 milyar liralık bir kaynak demektir. Yeterli bütçe ayrılırsa, sahipsiz hayvanlar hem korunur hem de halk sağlığı açısından tehdit oluşturmamış olur" dedi.

Belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmemesi halinde kanunun devreye gireceğini belirten Tunç, "Eğer bir vatandaşımız hayatını kaybederse ya da yaralanırsa, belediyeler 'görevi kötüye kullanma' veya 'taksirle yaralama ve öldürme' suçlarından yargılanabilir. Belediyelerin ivedilikle barınaklar konusunda adım atmaları gerekiyor" diye konuştu.

"Af Söz Konusu Değil, TBMM'nin Değerlendirmesine Bağlı"

Af tartışmaları hakkında kamuoyunda oluşan beklentilere yönelik değerlendirme yapan Tunç, "31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunanlar için denetimli serbestlik ve Kovid-19 izni uygulandı. Ancak şu an gündemde olan konu, bu yasadan yararlanamayanların durumu. Bu bir af meselesi değildir, TBMM'nin değerlendireceği bir konudur. Şu an için af söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç’un açıklamaları, özellikle af bekleyen mahkum yakınları tarafından yakından takip edilirken, hükümetin bu konuda yeni bir düzenleme yapıp yapmayacağı ise ilerleyen süreçte netleşecek.

Kaynak : PHA