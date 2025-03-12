"Erdoğan bu sürecin neresinde belli değil"

Babacan, Erdoğan’ın tutumunun belirsizliğine vurgu yaparak, “Bu ülke bu sorunu çözsün, biz gerekirse elimizi değil, bedenimizi taşın altına koyarız. Ancak Sayın Erdoğan’ın bu sürecin tam olarak neresinde olduğunu kimse bilmiyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı, yaşananlara ilgisizmiş gibi davranıyor. Her konuda konuşan Erdoğan, böylesine önemli bir konuda sessizliğini koruyor” dedi.

Bahçeli’ye Çağrı: "Cumhurbaşkanını Arayın"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenen Babacan, sürecin ilerleyebilmesi için Bahçeli’nin de Erdoğan’a destek vermesi gerektiğini ifade etti. “Bahçeli’den rica ediyoruz, lütfen bir telefon da Sayın Cumhurbaşkanı’na açın. Kendisine bu süreçle ilgili biraz cesaret verin. Çünkü Erdoğan’ın bu konuda kararlı bir duruşu yok. Açıklanmış bir yol haritası da yok. Eğer risk almayacaksa, çözüm de belli” şeklinde konuştu.

"Muhalefetin bazı kesimleri süreci baltalıyor"

Muhalefetin bazı kesimlerinin süreci istemediğini söyleyen Babacan, “Bazıları ‘Yok canım, öyle bir iş mi olur’ diyerek inkâra sarıldı. Çağrı metnini didik didik ettiler, olmayan anlamlar aramaya çalıştılar. Neredeyse terör örgütüne ‘Siz neden silah bırakıyorsunuz ki?’ diye sesleneceklerdi” dedi. Babacan, partisinin çözüm sürecine olan yaklaşımını, “Yüzde 5 bile ihtimal olsa biz gider o ihtimali destekleriz” sözleriyle açıkladı.

Babacan’dan Suriye Uyarısı: “Şam Yönetimi Hukuk İçinde Hareket Etmeli”

Babacan, Suriye’de yaşanan gelişmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Lazkiye ve çevresinde yüzlerce masum insanın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Babacan, “Esad rejimi düştü ama yeni yönetimin intikamcı bir yaklaşım içinde olmaması gerekiyor. Suriye’de yaşayan Arap Alevisi halkın korunması gerekiyor. Yeni bir iç savaşın çıkmaması için tüm tarafların dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Şam yönetimi ile PYD arasında yapılan anlaşmaya da değinen Babacan, bu anlaşmanın detaylarının belirsiz olduğunu belirtti. “Suriye’nin toprak bütünlüğü korunmalı, siyasi birlik sağlanmalı. Araplar, Kürtler, Türkmenler, Sünniler, Aleviler ve Hristiyanlar, herkes yönetimde eşit ve onurlu bir şekilde temsil edilmelidir” diye konuştu.

"Hiç kimse Gazze’de soykırım yapanlara güvenerek bu coğrafyada adım atmasın"

Babacan, Ortadoğu’da istikrarsızlık yaratmak isteyen güçlerin Türkiye’yi de bu kaosa çekmek isteyebileceğini ifade etti. “Bu coğrafyada hiç kimse sırtını okyanus ötesinden gelenlere dayamaz. Suriye’nin istikrarı bizim için de çok önemli” dedi.

"İktidar ve Muhalefet Diploma Tartışmasına Sarıldı, Gençler Umurlarında Değil"

Babacan, siyasetin gündemini meşgul eden diploma tartışmalarına da değindi. “Ülke geçim sıkıntısıyla boğuşuyor, ama iktidarıyla muhalefetiyle el ele verip yine eski diploma tartışmasına döndüler. Çünkü söyleyecek sözleri kalmadı, icraat yok” diyerek tepki gösterdi.

Türkiye’de gençlerin içinde bulunduğu işsizlik sorununa dikkat çeken Babacan, “Her 10 gençten 4’ü ekran bağımlısı oldu çünkü iş bulamıyor. Üniversite mezunu işsizler umurlarında değil. Üniversite sayısı 200’ü geçti ama adil bir istihdam politikası oluşturulamadı” ifadelerini kullandı.

Emeklilere 4 Bin TL Bayram İkramiyesi: "Enflasyona Göre En Az 9 Bin 392 TL Olmalı"

Babacan, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu belirterek, “2018’de bin lira olan bayram ikramiyesini enflasyona göre bugüne getirseniz en az 9 bin 392 lira olmalıydı. Ama Erdoğan’ın ekonomistliği 4 bin TL’nin ötesine geçememiş” dedi.

İktidarın ekonomik politikalarını sert bir dille eleştiren Babacan, “Emeklilerden fedakârlık bekliyorlar ama faizde parası olanlara en yüksek getiriyi sağlıyorlar. Devletin kaynaklarını bir avuç menfaat şebekesine peşkeş çekmekten vazgeçin” diye konuştu.

"Sağlık Sistemi Çöküyor: Hastalar ve Doktorlar Karşı Karşıya Getiriliyor"

Babacan, sağlık alanında yaşanan sorunlara da değinerek, hükümetin hastalarla sağlık çalışanlarını karşı karşıya getirdiğini ifade etti. “Randevular 3-4 hafta sonraya veriliyor, MR çektirmek isteyenler aylarca beklemek zorunda kalıyor. Ama parasını veren hemen hizmet alabiliyor. Bu mu sosyal devlet anlayışı?” dedi.

Türkiye’de sağlıklı yaşam süresinin Avrupa Birliği ortalamasının gerisinde kaldığını vurgulayan Babacan, hükümetin sağlık sistemindeki çöküşü örtbas etmeye çalıştığını belirtti. “Hastalar randevu bulamıyor, doktorlar göç ediyor. Ancak hükümet her türlü aksaklık için sağlık çalışanlarını suçluyor” dedi.

Babacan, Erdoğan’ın Çözüm Süreci Konusunda Açık Tavır Almasını Bekliyor

Ali Babacan, Yeni Yol grubunun toplantısında yaptığı açıklamalarda, özellikle çözüm sürecine yönelik belirsizliklerin giderilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sürece ilişkin net bir tavır sergilemediğini belirten Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulunarak Erdoğan’ı bu konuda cesaretlendirmesi gerektiğini söyledi.

Suriye’de yaşanan gelişmelere ve ekonomik sıkıntılara da değinen Babacan, özellikle emekliler ve gençler konusunda hükümeti sert bir dille eleştirdi. Sağlık sistemindeki çöküşü ve adaletsizliği de gündeme taşıyan Babacan, çözüm için sorumluluk almaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak : PHA