Depremde hayatını kaybeden yurttaşların anısına düzenlenecek anma programlarının büyük önem taşıdığını belirten Doğan, Genel Başkan Özel’in iki gün boyunca hem resmi ziyaretler hem de halk buluşmaları gerçekleştireceğini ifade etti.



DEPREM ŞEHİTLERİ UNUTULMAYACAK



Engin Doğan açıklamasında, “6 Şubat’ta kaybettiğimiz binlerce canımızın acısı hâlâ yüreğimizde. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bu büyük felaketin yıl dönümünde deprem şehitlerimizi anmak, Adıyaman halkıyla bir araya gelmek ve yaraların sarılması sürecini yerinde değerlendirmek için ilimizde olacak” dedi.



HALKLA BULUŞMA VE ZİYARETLER



Doğan, program kapsamında deprem şehitliği ziyaretleri, sessiz yürüyüş, Kur’an tilaveti, belediye ve ilçe ziyaretleri ile konteyner kentlerde incelemelerin yer aldığını belirterek, “Bu ziyaretler sadece bir anma değil, aynı zamanda Adıyaman’ın sorunlarını birinci ağızdan Genel Başkanımıza aktarma fırsatıdır” ifadelerini kullandı.



“MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”



CHP olarak deprem bölgesini hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Doğan, “Acıları unutmadan, kayıplarımızın hesabını sorarak ve bir daha böyle felaketlerin yaşanmaması için mücadele ederek yolumuza devam edeceğiz. Genel Başkanımızın Adıyaman ziyareti de bu kararlılığın en güçlü göstergesidir” şeklinde konuştu.

