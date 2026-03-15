“BAYRAMLAR DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ZAMANLARIDIR.”



Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı basın açıklamasında bayramların toplumsal birlik ve beraberliği güçlendiren önemli günler olduğunu ifade etti. Bayramların kırgınlıkların unutulduğu, insanların birbirine daha çok yaklaştığı ve paylaşma kültürünün güçlendiği özel zamanlar olduğuna dikkat çekti.



Toplumda sevgi, hoşgörü ve dayanışma duygularının bayram vesilesiyle daha güçlü hissedildiğini belirten Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, bu değerlerin toplumun her kesiminde yaşatılması gerektiğini vurguladı.



“VATANDAŞ BAYRAMA EKONOMİK SIKINTILARLA GİRİYOR.”



Bayramın manevi atmosferinin ekonomik sorunların gölgesinde kalmaması gerektiğini ifade eden Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, birçok vatandaşın bayrama ekonomik zorluklar içinde girdiğini dile getirdi.

“Vatandaşlarımızın bayramı gerçek anlamda huzur ve mutluluk içinde yaşayabilmesi için hayat şartlarının daha adil ve daha yaşanabilir hale gelmesi gerekiyor. Çocukların bayram sevincini, ailelerin huzurunu gölgeleyen hiçbir sorun kalmamalıdır.” ifadelerini kullandı.



“DAHA ADİL BİR TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ.”



Anahtar Parti olarak daha güçlü ve daha adil bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, milletin birlik ve beraberliğinin en büyük güç olduğunu belirtti.



Alsan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Milletimizin birlik ve beraberliği bizim en büyük gücümüzdür. Bayramların getirdiği kardeşlik ve dayanışma duygusunun hayatımızın her gününde hissedilmesini diliyoruz. Bu vesileyle başta Adıyamanlı hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyor, bayramın ülkemize huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Yunus Yaşar