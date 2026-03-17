Tarihin akışını değiştiren büyük bir destanın yıl dönümünde; vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin onuru ve geleceği için canlarını feda eden kahramanlarımızı şükranla anıyoruz 18 Mart, sadece bir zaferin tarihi değil; inancın, fedakârlığın ve vatan sevgisinin dünyaya gösterildiği büyük bir diriliş günüdür.

Çanakkale’de yazılan destan; imkânsızlıklar içinde bile bir milletin nasıl ayağa kalkabileceğinin en güçlü kanıtıdır. O gün cephede savaşanlar, yalnızca bir toprağı savunmadılar; bir milletin hür yaşama iradesini, bağımsızlık onurunu ve geleceğini savundular.

Ana kuzuları, gencecik yiğitler, vatan sevgisini her şeyin üstünde tutarak gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler. Onların cesareti, imanları ve fedakârlıkları sayesinde bugün bu topraklarda özgürce yaşayabiliyoruz.

Çanakkale bize şunu öğretmiştir:

Bir millet söz konusu olduğunda, birlik ve inanç varsa hiçbir güç o milleti yenemez. Çanakkale, sadece geçmişimizin değil, aynı zamanda geleceğimizin de en büyük ilham kaynağıdır.

Bizlere düşen en büyük görev; şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi korumak ve bu kutsal vatanı daha güçlü yarınlara taşımaktır.

Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan uğruna canını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

Ruhları şad, mekânları cennet olsun.

#18Mart1915

#ÇanakkaleGeçilmez!