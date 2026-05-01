MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilçe ve il kongrelerinin 7 Mayıs 2026 tarihinde başlatılacağı, sürecin tamamlanmasının ardından ise MHP'nin 15. Olağan Büyük Kurultayı'nın 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada, MHP'nin tarihsel misyonundan güncel siyasi gelişmelere kadar geniş bir çerçevede değerlendirmelerde bulunuldu.

MHP'NİN TARİHSEL MİSYONU VE SİYASİ YÜRÜYÜŞÜ

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1969 yılındaki kuruluşundan bu yana Türk siyasi hayatında önemli bir rol üstlendiği vurgulanan açıklamada, partinin 57 yılı aşkın süredir milletin birlik ve bütünlüğü ile devletin bekası için mücadele ettiği ifade edildi.

Açıklamada, MHP'nin bu süreçte çeşitli zorluklarla karşılaştığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Partinin ihanetler, fitne ve ayrışmalarla sınandığı; karalama kampanyaları, itibar suikastları ve siyasi engellemelerle karşı karşıya kaldığı; ancak buna rağmen Türk milliyetçiliği davasının ana gövdesi olma özelliğini koruyarak yoluna devam ettiği aktarıldı.

MİLLİYETÇİ-ÜLKÜCÜ HAREKET VE KURUMSAL DURUŞ

Açıklamada, MHP'nin Türk milletinin refah ve huzurunu esas aldığı; milli egemenliğin korunması, demokrasinin güçlendirilmesi ve devlet yapısının sağlıklı işlemesi için çaba gösterdiği ifade edildi.

Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in, zor dönemlerde dahi bağlılık ve sadakat duygusu yüksek kadrolar tarafından sahiplenildiği belirtilirken, ülkücülerin davalarına bağlılıklarının altı çizildi.

LİDERLİK VURGUSU VE GÜNCEL SİYASET

MHP'nin, Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğinde Türkiye'nin güncel sorunlarına yönelik politikalar geliştirdiği ifade edilen açıklamada, 'Terörsüz Türkiye' yaklaşımının bu çerçevede değerlendirildiği belirtildi.

Bahçeli'nin ortaya koyduğu bu yaklaşımın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da desteklenerek devlet politikası haline geldiği ifade edildi.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VURGUSU

Açıklamada, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin siyasi alanda bir ayrışma yarattığı ve farklı aktörlerin tutumlarını ortaya koyduğu ifade edildi. Bu sürecin, toplumda geniş bir karşılık bulduğu ve kamuoyunda destek gördüğü belirtildi.

Milletin terör ve şiddetin bir siyaset aracı olarak kullanılmasına karşı durduğu ifade edilirken, bu yaklaşımın toplumsal barış ve huzura katkı sağladığı kaydedildi.

SİYASİ ELEŞTİRİLER VE DEĞERLENDİRMELER

Açıklamada, bazı siyasi aktörlere yönelik eleştiriler de yer aldı. Terörsüz Türkiye yaklaşımına karşı çıkanların tutumları eleştirilirken, bu kesimlerin siyasi söylemleri ve faaliyetleri değerlendirmeye tabi tutuldu.

MHP'ye yönelik eleştiri ve suçlamaların kamuoyu nezdinde karşılık bulmadığı ifade edilirken, partinin teşkilat yapısının bu tür girişimlere karşı güçlü olduğu belirtildi.

KONGRE TAKVİMİ AÇIKLANDI

27 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen MYK toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, MHP'nin kongre sürecine ilişkin takvim de duyuruldu.

Bu kapsamda:

İlçe ve il kongrelerinin 7 Mayıs 2026 tarihinde başlayacağı,

Kongre sürecinin tamamlanmasının ardından 15. Olağan Kurultay'ın 7 Mart 2027 Pazar günü yapılmasının planlandığı bildirildi.

1 MAYIS MESAJI

Açıklamanın sonunda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla işçi ve emekçilere yönelik kutlama mesajına da yer verildi.

Kaynak : PERRE