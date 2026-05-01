Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında emek veren herkesin toplum için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Hallaç, çalışanların haklarının korunmasının önemine değindi. Yerel yönetimlerin bu konuda sorumluluk taşıdığını ifade eden Hallaç, Kahta’da çalışma hayatına yönelik desteklerin sürdüğünü dile getirdi.

Emek Ve Dayanışmaya Dikkat Çekti

Başkan Hallaç, emeğin toplumların gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirterek, 1 Mayıs’ın dayanışma ve birlik duygusunu güçlendiren bir gün olduğunu ifade etti.

Çalışanların Haklarına Vurgu

Hallaç, çalışanların haklarını gözeten bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, adil ve sürdürülebilir bir çalışma ortamının önemine dikkat çekti.

Birlik Mesajı Verdi

Mesajında daha güçlü bir Kahta için birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Hallaç, tüm işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.