Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, Gazze'de yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamasında bölgede süregelen insani krize, uluslararası tepkilere ve son olarak yardım filosuna yönelik müdahaleye dikkat çekti.

Gazze'deki İnsani Duruma Sert Tepki

Ertaş, Gazze'de aylardır devam eden çatışmaların insani boyutunun giderek ağırlaştığını belirterek, yaşananların artık 'kelimelerin kifayetsiz kaldığı' bir noktaya ulaştığını ifade etti. Açlık, susuzluk ve bombardıman altında yaşam mücadelesi veren sivillerin durumuna dikkat çeken Ertaş, dünya kamuoyunun bu tablo karşısında yeterli duyarlılığı göstermediğini kaydetti.

Masum sivillerin yaşadığı zorlukların uluslararası toplumun gözleri önünde gerçekleştiğini vurgulayan Ertaş, farklı kimliklere sahip vicdan sahibi insanların oluşturduğu 'Küresel Sumud Filosu'nun insani yardım ulaştırma amacı taşıdığını belirtti.

Yardım Filosuna Müdahale ve Aktivistlerin Alıkonulması

Açıklamada, söz konusu yardım girişiminin Yunanistan karasuları açıklarında müdahaleye uğradığı ifade edildi. Ertaş, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği müdahale sonucu aralarında Adıyamanlı vatandaşların da bulunduğu 20 Türk aktivistin alıkonulduğunu belirtti.

Bu durumu 'kabul edilemez bir hukuksuzluk' ve 'açık bir insan hakları ihlali' olarak nitelendiren Ertaş, yardım amacıyla yola çıkan sivillerin hedef alınmasının uluslararası hukuk açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu dile getirdi.

'Uluslararası Toplum Sessiz Kalmamalı'

Ertaş, Gazze'de yaşananları 'katliam ve soykırım' olarak tanımlayarak, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlıların hedef alındığını ifade etti. Bu gelişmeler karşısında sessiz kalmanın kabul edilemez olduğunu belirten Ertaş, uluslararası toplumun tepkisizliğini eleştirdi.

Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi adına yapılan çağrıda, İsrail'in alıkoyduğu Türk aktivistleri koşulsuz olarak serbest bırakması ve Gazze üzerindeki ablukanın kaldırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca bölgeye kesintisiz insani yardım ulaştırılmasının sağlanması gerektiği ifade edildi.

Ertaş, tüm dünya ülkelerini, uluslararası kuruluşları ve kamuoyunu yaşanan gelişmelere karşı somut adımlar atmaya davet etti. Açıklamasının sonunda ise 'insanlık onurunun siyasi hesaplara kurban edilemeyeceği' vurgulandı.

