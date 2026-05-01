Niğde merkezli olarak 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 9 milyar TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı bir çalışma yürütüldüğü bildirildi. Emniyet birimlerinin uzun süredir takip ettiği şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlarda 34 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 31’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı önemli bulgulara ulaşıldı.

13 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Niğde merkezli Adana, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak ve Van’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler hedef alındı.

6 Aylık Çalışma Sonuç Verdi

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen yaklaşık 6 aylık çalışmada, şüphelilerin bir şirket üzerinden yasa dışı bahis sitesi altyapısı temin ettiği tespit edildi. Bu kapsamda 26 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesiyle bağlantılı dijital materyaller ele geçirildi.

1 Milyar 240 Milyon TL’lik Mal Varlığına El Konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilere ait çok sayıda mal varlığına da el konuldu. 2 bin 623 banka ve kripto hesap, 4 şirket ve hisseleri, 1 benzin istasyonu, 4 iş yeri, 5 arsa ve 15 araçtan oluşan toplam yaklaşık 1 milyar 240 milyon TL değerindeki varlıklar incelemeye alındı.

Bakanlıktan Açıklama Geldi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yasa dışı bahis üzerinden kazanç elde eden yapılara karşı mücadelenin sürdüğü belirtilerek operasyonda görev alan ekiplere teşekkür edildi.