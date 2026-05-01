Batman’da bir apartman dairesinde çıkan yangın sonrası bir kadın ve bir erkek hayatını kaybetmiş halde bulundu. Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Zengin Apartmanı’nda yaşanan olayda, apartman sakinlerinin balkondan yükselen dumanı fark etmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının çıktığı daireye girerek inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde, ev içerisinde bulunan bir kadın ve bir erkeğin yanmış halde olduğu tespit edildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış nedeni ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Dumanı Fark Eden Komşular Haber Verdi

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Zengin Apartmanı’nda bulunan bir dairenin balkonundan duman çıktığını gören komşular durumu yetkililere bildirdi.

Ekipler Kısa Sürede Olay Yerine Geldi

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, içeride bir kadın ve bir erkeğin yanmış halde yerde bulunduğunu tespit etti.

Cenazeler Morga Kaldırıldı

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İnceleme Sürüyor

Yangının çıkış nedeni ile hayatını kaybedenlerin ölüm sebebinin belirlenmesi için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.