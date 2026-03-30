Batman'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Batman-Sason yolu üzerinde, Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Sason istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve ters şekilde durdu. Kazada araç içinde sıkışan sürücü, çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.