Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Köseli Mahallesi Batman-Diyarbakır kara yolunda kavşakta dönüşünü almaya çalışan hafif ticari araca otomobil çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.