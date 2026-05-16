Türkiye Cumhuriyeti Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Türkiye aleyhine faaliyet yürüttüğü belirlenen uluslararası bir ajan ağına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak yürütülen soruşturma kapsamında, dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yabancı Servislere Çalışan Yapı Deşifre Edildi

Edinilen bilgilere göre, MİT'in uzun süreli teknik ve fiziki takibi sonucunda iki farklı yabancı istihbarat servisi adına faaliyet yürüttüğü değerlendirilen casusluk şebekesi tespit edildi. Şebekenin organizasyon yapısının merkezinde yer aldığı belirlenen B.E. isimli şahsın liderliğinde hareket eden yapı içerisinde toplam 9 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Operasyon kapsamında B.E. dahil 7 kişi gözaltına alınırken, şebeke içerisinde yer aldığı belirlenen 2 kişinin ise başka suçlardan dolayı cezaevinde bulunduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hassas Bilgilerin Toplandığı Belirlendi

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, şebeke üyelerinin Türkiye'de faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşları, dernekler, etnik gruplar ve kamu görevlilerine ilişkin hassas nitelikteki bilgileri topladığı tespit edildi. Elde edilen bilgilerin yabancı istihbarat servislerine çeşitli yöntemlerle aktarıldığı değerlendirildi.

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar kapsamında şüphelilerin faaliyetleri uzun süre boyunca teknik takip, fiziki gözetim ve siber izleme yöntemleriyle kontrol altında tutuldu. Yapılan takiplerde, örgüt üyelerinin yabancı servislerle kurduğu iletişim ağları, raporlama yöntemleri, finansal ilişkileri ve görev paylaşımına ilişkin detayların kayıt altına alındığı öğrenildi.

İletişim ve Finans Ağları Takibe Alındı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyon sürecinde şebekenin kullandığı iletişim protokolleri ve bilgi aktarım yöntemleri detaylı şekilde analiz edildi. Ayrıca şüphelilerin yabancı servislerden aldığı ödemelere ilişkin yöntemlerin de soruşturma dosyasına girdiği belirtildi.

MİT'in koordinasyonunda sürdürülen operasyonel süreçte, şebeke üyelerinin faaliyetlerini gizli yürüttükleri düşüncesiyle hareket etmeye devam ettiği, ancak tüm faaliyetlerinin güvenlik birimlerince adım adım takip edildiği ifade edildi.

Ulusal Güvenliğe Yönelik Faaliyetler İnceleniyor

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda, yabancı servislerin Türkiye'deki operasyonel yöntemleri, hedef alanları ve irtibat ağlarına ilişkin analiz çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Güvenlik kaynakları, Türkiye'nin milli güvenliğine yönelik tehdit oluşturan faaliyetlere karşı ilgili kurumların koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak : PERRE