Genel kurul ve imza töreni ATSO'da yapıldı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen imza törenine Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Meclis Başkanı Hakan Er ve meclis üyeleri ile ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, Meclis Başkanı Abdulgani Bereket ve ATSO meclis üyeleri katıldı. Protokolün ardından iki oda müşterek meclis toplantısı gerçekleştirdi.

'Manevi olarak ayrılmadık'

ATSO Meclis Başkanı Abdulgani Bereket, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

'Bizim için gerçekten çok önemli bir gün. Adıyaman 1954 yılından sonra Malatya'ya bağlı bir ilçe iken il oldu. Tabi coğrafi olarak biz belki sizden ayrıldık ama manevi olarak ayrılmadık. Kardeşliğimiz her daim devam etti. Hatta 6 Şubat'ta yaşadığımız acımızda bile bir aradaydık, ortaktık. Dolayısıyla Malatya ve Adıyaman birbiriyle çok değerli köprü kuran, birbiriyle akrabalıkları olan, birbiriyle ticareti olan iki tane güzide ilimiz. Kardeş oda protokolü düzenleyeceğiz ama bu sadece protokol değil, zaten birbirimize bağlı olan duygularımızı resmiyete dökmek. O açıdan ben çok mutluyum. Malatya'mızın ve Adıyaman'ımızın inşallah ticaretinin, sanayisinin ve tüccarının daha iyi olabilmesi adına bir ortak bildiri yayınlayacağız. Biliyorsunuz deprem döneminde Yönetim Kurulu Başkanlarımız bir arada çok önemli çatılar oluşturarak bizi temsil ettiler. Bu açıdan da ben Malatya Odamıza, Meclis Başkanımıza ve Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımıza birlik beraberliği protokole indirgedikleri için tekrar tekrar teşekkür ediyorum.'

'Ortak projeler geliştireceğiz'

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakan Er ise konuşmasında şu değerlendirmede bulundu:

'Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak var olan dostluğun daha da pekişmesi için buradayız. 1954 yılına kadar beraber olan ama daha sonra iki ayrı il olan gönülleri, fikirleri, yaşam tarzları ortak gelenekleriyle beraber birbirine bağlı iki il. Mehmet başkanımla iki yıldır tanışıyoruz. Ortak proje fikrini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Zaten birdik ama bunu bir imza altına aldık. Adıyaman bizim için çok önemli. Ortak kültürler içerisinde yaşıyoruz. Bugün hem tanıştık, kafamızda değişik yatırım fikirleri oluştu. Bugün imza altına alacağımız birlikteliğimizi önümüzdeki süreçte ortak projeler geliştirerek ortak iş alanlarında beraber kol kola bölgemiz için katma değer üretmek istiyoruz.'

'Deprem bölgesinin sesi olduk'

Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da konuşmasında iki şehir arasındaki bağlara dikkat çekerek şunları söyledi:

'Bizim Adıyaman ile bağımız sadece coğrafi bir yakınlık değil, kökleri tarihe uzanan sarsılmaz bir akrabalık bağıdır. Malatya ve Adıyaman, 1954 yılına kadar aynı idari çatının altında, aynı kaderi paylaşmış iki kardeştir. Malumunuz 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Sadece binalarımız yıkılmadı; ticaretimiz, kurulu düzenimiz ve yetişmiş insan kaynağımız da büyük yara aldı. Ancak Malatya ve Adıyaman olarak her düştüğünde küllerinden yeniden doğmayı bilen şehirler olduğumuzun bilincindeyiz. Geride kalan süreçte hem ekonomik hem de sosyal hayat olarak zor günler geçirdik. Mehmet Başkanımızla birlikte adeta deprem bölgesinin sesi olduk.'

Sadıkoğlu, iki şehrin artık sadece yaralarını saran değil, geleceği inşa eden şehirler olması gerektiğini belirterek, iş birliğiyle üyeler arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesini, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasını ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

'Dayanışmanın somut iradesi'

ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ise protokolün ortak vizyonun bir göstergesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Bu dönemki ilk kardeşlik protokolümüzü Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ile yapıyoruz. Malatya-Adıyaman denildiğinde 1954 yılından bu yana olan süreç il oluşumuz ve akrabalık bağımızın dışında bir de ortak acımız bizi bir araya getirdi. Oğuzhan başkanımızla birlikte ciddi bir emek sarf ettik. Biz bir deprem yaşadık, yakınlarımızı kaybettik ama hayatta kaldık. Hayatta kalmamızın zekâtını ödemek için bizler oda başkanları ve meclis üyeleri olarak çalışmaya gayret ettik.

Kardeş oda protokolü, sadece bir imza değil; aynı zamanda ortak vizyonun, dayanışmanın ve birlikte büyüme iradesinin somut bir göstergesidir. Bu iş birliği sayesinde üyelerimizin rekabet gücünü artıracak, bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirecek, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak önemli projelere birlikte imza atacağımıza inanıyorum.'

Karşılıklı hediyeler takdim edildi

Konuşmaların ardından ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ve Meclis Başkanı Abdulgani Bereket tarafından Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile Meclis Başkanı Hakan Er'e 6 Şubat'ı simgeleyen Adıyaman Saat Kulesi maketi takdim edildi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu ve Meclis Başkanı Abdulgani Bereket'e Malatya kayısısı, Arslantepe mührü tablosu ve 'Bir Asrın Tanığı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası' isimli kitabı hediye etti.

Protokol kapsamında üyeler arası ticari ilişkilerin geliştirilmesi, ortak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yürütülmesi, yatırım fırsatlarının karşılıklı değerlendirilmesi ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda ortak projeler ve organizasyonların hayata geçirilmesi de gündemde yer alıyor.

